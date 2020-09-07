Летняя жара особенно плохо сказалась на урожайности картофеля и моркови

В этом году темпы уборки урожая гораздо выше прошлогодних. Например, к началу сентября в Свердловской области убрано уже более половины зерновых культур, что случается крайне редко. Фото: Алексей Кунилов

Худшие прогнозы по поводу того, что засуха катастрофически скажется на урожае, похоже, не оправдались. Да, по некоторым сельскохозяйственным культурам потери есть, но они не столь значительные, как ожидалось. Зато темпы уборки гораздо выше прошлогодних, что тоже немаловажно. Например, к началу сентября в Свердловской области убрано уже более половины зерновых культур, что случается крайне редко.

Зерновые подстегнула жара

В условиях Среднего Урала ранняя уборка – большое благо. Ведь у нас из-за осенней непогоды уборочная компания нередко превращается в сущий кошмар для аграриев. Бывали годы, когда зерноуборочные комбайны приходилось пускать даже по снегу, а картофельные копалки застревали в полях, из-за дождей превратившихся в настоящее болото. Так что убрать урожай в ранние сроки – значит сберечь ресурсы и избежать потерь.

В этом году сухая и жаркая погода ускорила созревание сельскохозяйственных культур. Так, к обмолоту зерновых и зернобобовых многие сельскохозяйственные организации области приступили аж в третьей декаде июля, что раньше среднемноголетних сроков на 20 дней. По данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, на 4 сентября в регионе зерновые убрали со 174,1 тысячи гектаров, что составило 52,2 процента занятых этими культурами площадей. Неслучайно многие хозяйства на сегодня уже закончили обмолот пшеницы, ячменя, ржи и овса.

– Мы закончили уборку ещё на той неделе, давненько так рано не убирали, – говорит председатель ирбитского СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров.

По его словам, засуха не позволила килачёвцам побить свой же рекорд по урожайности и собрать в среднем не менее 6 тонн зерна с гектара, но и тот результат, что получен, тоже неплох – 49,7 центнера зерна с гектара.

В среднем по области в этом году хозяйства намолачивают с каждого гектара по 24,3 центнера зерна. В прошлом году на это же время урожайность составляла 27,6 центнера зерна с гектара, но зато убрано было в два раза меньше – 26,6 процента площадей. Нынче наши аграрии уже собрали 423 тысячи тонн зерна при плановом задании 675,9 тысячи тонн.

Так что недобора зерна быть не должно, полученный урожай позволит обеспечить концентрированными кормами животноводство – главную отрасль сельского хозяйства Среднего Урала, собственного хлебопекарного зерна мы производим крайне мало, в основном закупаем его в других регионах.

Не повезло раннему картофелю

А вот что мы обычно потребляем своё, так это картофель и овощи. И здесь ситуация неоднозначная.

– Ранний картофель в этом году получился мелкий. Неблагоприятные погодные условия сказались именно на посадках ранних сортов картофеля, поэтому его урожай раза в два ниже того, что ожидали, – говорит директор сысертского ООО «Картофель» Игорь Картузов. – Мы на ранних сортах рассчитывали получить с каждого гектара по 25–28 тонн клубней, но судя по всему, не дотянем и до 18 тонн с гектара. Падение в урожайности очень значительное.

Что характерно, потерял в урожайности именно ранний картофель, среднепоздним сортам, с более растянутой вегетацией, помогли августовские дожди, и сейчас они дают неплохой урожай. Но беда в том, что почти половина возделываемого в области картофеля именно ранних сортов. Правда, сильная засуха, что охватила этим летом Сысертский городской округ, не была столь ощутима в других муниципалитетах области. Так, в городском округе Богданович, главной картофельной «житнице» области, фермеры на неурожай не жалуются.

– Картофель нормально уродился, если и есть недобор, то небольшой, – считает местный фермер Анатолий Жигалов. – Августовские дожди помогли, вдобавок, чтобы поддержать в жару растения, мы проводили внекорневые подкормки.

Но в целом по области урожайность картофеля в этом году почти на 22 процентов ниже, чем в прошлом. Пока убрано почти 15 процентов картофельных полей

Урожайность картофеля в этом году на 20 с лишним процентов ниже прошлогоднего. Хуже и его товарность, среди раннего картофеля много мелких клубней. Фото: Алексей Кунилов

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Свёкле жара нипочём

Очень неоднозначная картина складывается в отношении уборки овощей. Например, сильно пострадала от жары морковь на участках, где нет полива.

– С морковью без полива ситуация вообще аховая, – признаётся Игорь Картузов. – Первые её посевы у нас погибли из-за засухи, пришлось пересевать, но и это не помогло, удалось спасти только 20 процентов моркови – в низинах, где ещё оставалась влага.

По его словам, другая овощная культура, свёкла, в этих же условиях показывает совершенно иной результат, радуя урожаем.

– Это две совершенно разных культуры. Свёклу сеют намного позже моркови, она засухоустойчивая, любит жару и успела в этом году неплохо нарасти, – говорит Игорь Картузов.

Из тех культур, которым несвойственная Среднему Уралу летняя жара пошла на пользу, – кукуруза и рапс. Кукуруза в наших условиях возделывается на корм скоту, но при этом важно, чтобы у неё сформировались початки, богатые питательными веществами. Их пускают на корнаж – корм для скота, приготовленный из плющеного кукурузного зерна. Чем больше початков – тем больше такого корма.

– В этом году на многих растениях сформировалось не по одному, а по два початка – помогла солнечная погода, – говорит председатель богдановичского СПК «Колхоз имени Свердлова» Виталий Редозубов.

По его словам, выросла в этом году и урожайность рапса: вместо прошлогодних 11 центнеров с каждого гектара собрали по 19 центнеров маслосемян. Один из продуктов переработки этой масличной культуры – жмых, он используется в животноводстве как ценная кормовая добавка.

КСТАТИ По данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, потери урожая из-за снижения урожайности сельскохозяйственных культур по причине засухи могут составить от 10 до 15 процентов. Уже сейчас площадь зерновых, убранных на корм, превышает уровень 2019 года на 4,4 тысячи гектаров и составляет 15,6 тысячи гектаров.

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