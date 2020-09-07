Врачи вывели Алексея Навального из комы

Состояние пациент значительно улучшилось — он начал реагировать на обращения окружающих. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Алексея Навального.

Немецкие врачи вывели главу ФБК Алексея Навального из искусственной комы. Состояние пациент значительно улучшилось — он начал реагировать на обращения окружающих.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей клиники Charite, в которой находится блогер. Исходя из состояния пациента, врачи приняли решение постепенно отключать его от аппарата ИВЛ и вывели из медикаментозной комы.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить», - цитирует издание сообщение немецких медиков.

Отмечается при этом, что врачи не исключают долгосрочные последствия для здоровья Алексея Навального.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плоха на борту самолёта Томск - Москва. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинику Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального. Ранее пресс-служба минздрава Омской области сообщала, что в организме Алексея Навального не было найдено никаких ядов - только кофе и алкоголь.

В опубликованном 26 августа открытом письме омских врачей говорится, что сотрудники БСМП-1 сделали всё возможное для лечения пациента. По словам сотрудников медучреждения, врачи боролись за жизнь Алексея Навального 44 часа.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование ситуации с Алексеем Навальным может быть начато только после того, как будет установлен факт отравления. 27 августа транспортная полиция приступила к проверке по факту госпитализации главы ФБК.

В начале сентября стало сообщалось, что специалисты обнаружили в организме главы ФБК следы химического нервно-паралитического вещества группы «Новичок».