Стартовал всероссийский конкурс на лучший проект стелы «Город трудовой доблести»

В Нижнем Тагиле в качестве площадки для стелы выбрали Привокзальную площадь. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Дан старт всероссийскому творческому конкурсу на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести». Он будет проходить с 3 сентября по 25 декабря 2020 года.

Организатором конкурса выступает Российское военно-историческое общество. Его участниками могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы, отдельные мастера и творческие коллективы.

В документации к конкурсу прописаны требования к архитектурно-скульптурной части памятника. Так, архитектурно-художественное решение должно содержать изображение герба города и текста указа Президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести». Также должна быть предусмотрена возможность приспособления монумента к конкретному месту установки, для гармоничного вписывания в градостроительный ландшафт, при сохранении основных черт художественного решения.

Напомним, 2 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». Среди прочих муницпалитетов, его удостоились Екатеринбург и Нижний Тагил. Текст документа будет размещён на стелах в городах, получивших новый статус, вместе с изображением герба. 1 и 9 Мая, а также в День города в 20 муниципалитетах будут проводить праздничные салюты.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа Президента РФ о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, где будут находиться площадь Трудовой доблести и стела, посвящённая присвоению уральской столице почётного звания. По его словам, жители города выбрали место на Уралмаше.

В Нижнем Тагиле в качестве площадки для стелы выбрали Привокзальную площадь. Для этого её планируют реконструировать.