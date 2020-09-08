Забег уральца на Эльбрусе, приложение для беременных и итоги сбора урожая: интересное в номере за 8 сентября

Доброе утро, дорогие читатели! Из свежего номера "Облгазеты" - узнаете, какой рекорд поставил уральский спортсмен на Эльбрусе, как работает приложение для беременных, а также о том, какое влияние жара оказала на урожай.

В этом году темпы уборки урожая гораздо выше прошлогодних. Например, к началу сентября в Свердловской области убрано уже более половины зерновых культур, что случается крайне редко. Худшие прогнозы по поводу того, что засуха катастрофически скажется на урожае, похоже, не оправдались. Однако по некоторым сельскохозяйственным культурам потери есть. Речь идёт о картофеле и моркови.

В Свердловской области создали первое в стране приложение для беременных. Оно позволит женщинам не забывать про направления на обследования, госпитализацию и приём врача. Известно, что сегодня в регионе 23 тысячи свердловчанок, которые готовятся стать мамами.

В Екатеринбурге прошло заседание епархиального суда по поводу отлучения от Церкви схимонаха Сергия. На суд он не явился, сославшись на недомогание, вызванное «продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью». Накануне на сайте Екатеринбургской митрополии появилось обращение к отцу Сергию с призывом покаяться, в котором были перечислены 22 вопроса к нему (полный список этих вопросов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru). Итоги заседания здесь.

Уральский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное восхождение на западную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) за 3 часа 13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее предыдущего мирового рекорда. "Облгазета" связалась с рекордсменом.