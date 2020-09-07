«Социальный кластер» Свердловской области объединит 14 муниципалитетов региона

Первый социальный центр помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья уже начал работать в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В «Социальный кластер» Свердловской области войдут 14 городов региона. Это первая в России двухуровневая кластерная платформа, ориентированная на повышение качества жизни людей с инвалидностью.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сеть социальных центров помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья объединит Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Берёзовский, Ревду, Полевской, Асбест, Реж, Ирбит, Серов, Новоуральск и Красноуфимск.

По словам президента ассоциации «Особые люди» Татьяны Флегановой, проект состоит из онлайн и офлайн сегмента. Его цель – развитие социальных системных проектов в Свердловской области.

Онлайн-вариант проекта - интернет-портал «Социо», на котором будет собрана информация обо всех услугах и возможностях для социальных пособий и выплат, в том числе для людей с инвалидностью, многодетных семей, молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и малоимущих свердловчан. Офлайн-версия– социальные центры помощи и поддержки, в которых будут оказываться услуги.

Первый социальный центр помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья уже начал работать в Екатеринбурге. На базе этой площадки будет сформирована модель, которую планируется тиражировать в другие муниципалитеты региона.

Добавим, что проект является совместной инициативой Уральской торгово-промышленной палаты и Ассоциации «Особые люди». Возглавляет проектный офис заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Социальный кластер» – это уникальный проект, который вписывается в рамки всех национальных проектов, утверждённых Президентом России, и кардинально изменит формат работы с людьми с разной формой инвалидности», – отмечает Павел Креков.

Проект «Социальный кластер» претендует на участие в федеральном конкурсе в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Лучшие проекты форума будут представлены Президенту РФ.