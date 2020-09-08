Минтруд РФ опубликовал график праздничных выходных на 2021 год. Фото: Павел Ворожцов.

Минтруд РФ подготовил проект переноса выходных дней в 2021 году. Ожидается, что новогодние каникулы россиян продлятся с 1 по 10 января.

Как говорится на сайте министерства, график выходных формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан. Это "позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни".

Отмечается, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим, предлагается перенести дни с выходных 2 и 3 января на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря.

Добавим, предлагаемый перенос соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Напомним, ранее стало известно о том, что день перед Новым годом в 2020 году не будет выходным. В Министерстве труда России заявили, что в текущем году перенести рабочий день 31 декабря на один из предшествующих календарных выходных не получится. Это связано с тем, что подобное решение будет противоречить требованиям Трудового кодекса.

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