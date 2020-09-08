Михаила Ефремова приговорили к восьми годам исправительной колонии

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Фото: кадр из видеообращения Михаила Ефремова.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении аварии со смертельным исходом. Актёра приговорили к восьми годам в колонии общего режима.

Он обвинён в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Адвокат актёра Эльман Пашаев будет требовать его перевода в колонию-поселение, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщала "Областная газета", суд признал актёра виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы.

Также отмечается, что суд взыскал с Михаила Ефреомва в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тыс. рублей. Добавим, что изначально он требовал взыскать с актёра 7,5 млн рублей.

Напомним, что авария в центре Москвы произошла 8 июня. Пострадавший водитель автомобиля Lada погиб в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего мужчины с извинениями за свой поступок и подчеркнул, что не будет отмазываться от наказания. Родственники Сергея Захарова не пошли на контакт с актёром. 10 июня Таганский суд Москвы отправил актёра под домашний арест до 9 августа, но 30 июня ограничительная мера была продлена до 22 января 2021 года.

В ходе предварительного следствия Михаил Ефремов признавал вину, но затем отказался, так как его адвокат заявил, что нашёл доказательства невиновности актёра. Однако 3 сентября Михаил Ефремов всё-таки признал вину окончательно.

Прокурор попросила суд приговорить его к 11 годам колонии общего режима, а также частично удовлетворить иск старшего сына погибшего по поводу взыскания 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иск вдовы и младшего сына на 1 млн рублей.