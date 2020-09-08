Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Лидеры России 2020"

По словам главы государства, для многих конкурс "Лидеры России" является карьерным трамплином. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России 2020". По словам главы государства, для многих это мероприятие является карьерным трамплином.

"Безусловно, вы самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно, сообща, что в современном мире чрезвычайно важно, я об этом много раз говорил", - сказал российский лидер в ходе встречи в режиме видеоконференции с победителями конкурса.

Он отметил, что за те три года, которые проводится конкурс, мероприятие превратилось в рабочий системный механизм, позволяющий выявлять и поддерживать лучших управленцев. Как заявил Владимир Путин, конкурс привлекает внимание не только российских профессионалов, но и зарубежных, а список отраслевых треков ежегодно пополняется новыми направлениями.

"Новые отраслевые треки стали, как показала практика, весьма востребованными. Свои силы захотели проверить более 22-х тысяч учёных, около 10 тысяч медиков, врачей, а также свыше 60 тысяч специалистов в сфере финансов и технологий", - сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению Президента РФ, главная ценность, которую даёт победа в конкурсе - возможность поработать с наставниками, в числе которых председатель Правительства, вице-премьеры, министры, представители руководства обеих палат Федерального Собрания, губернаторы, главы крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций.

Напоследок глава государства поблагодарил тех участников конкурса, которые занимались волонтёрской деятельностью и внесли вклад в масштабную акцию "Мы вместе" в период распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в список победителей конкурса "Лидеры России 2020" вошли три управленца из Свердловской области. Это помощник полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, заместитель коммерческого директора АО «НПП Старт им. А.И. Яскина» Виктор Калинин и генеральный директор ООО «Мастер групп» Сергей Шевченко.