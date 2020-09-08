Павел Креков назвал причину роста смертности на Среднем Урале в июле

Он подчеркнул, что показатель за июль носит накопительный характер. Фото: Владимир Мартьянов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал рост смертности за июль 2020 года в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Он подчеркнул, что показатель за июль носит накопительный характер.

"Показатель июля носит так называемый накопительный характер. Это связано, в том числе, с предшествующими месяцами. В ряде случаев исследования, связанные с постановкой окончательного диагноза, длятся 30-40 дней, в зависимости от тяжести заболевания", - заявил Павел Креков в ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

По его словам, это приводит к тому, что не все умершие в июне попадают в статистику смертности за этот месяц. Как отметил замгубернатора, если распределить июльскую статистику по предшествующим месяцам, то будет видно, что "катастрофического роста не произошло". Он добавил, что Свердловская область вряд ли превысит общероссийский показатель по смертности.

Напомним, в субботу, 5 сентября, Росстат опубликовал статистику по регионам России за июль: на Среднем Урале в этом месяце скончалось 7 014 человек, что почти в полтора раза больше, чем в июле 2019 года, когда было зафиксировано 4 819 смертей.