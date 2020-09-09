"Лидеры России-2020", хаб межрегиональных перелётов и новый сезон в филармонии: интересное в номере за 9 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Из свежего номера "Областной газеты" - узнаете, кто стал "Лидерами России-2020", откуда на Урале англоязычная классика с экслибрисом, кто выступит на открытии нового сезона в Свердловской филармонии, а также все подробности по созданию хаба межрегиональных перелётов в Кольцово.

Авиакомпания Red Wings планирует организовать в аэропорту Кольцово ключевую точку базирования суперджетов. В столице Урала могут разместить около 20 SSJ и четыре-пять аэробусов, а уже в следующем году открыть перелёты по 34 российским направлениям. Инициативу прокомментировали пресс-служба Кольцово и гендиректор базирующихся в аэропорту «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

В числе победителей конкурса "Лидеры России-2020" – помощник полномочного представителя Президента России в УрФО Евгений Гурарий, первый замдиректора – исполнительный директор ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ПАО «Мотовилихинские заводы») Виктор Калинин и гендиректор консалтингового холдинга «Топ департамент» Сергей Шевченко. Вчера с лидерами пообщался Президент РФ Владимир Путин.

Сегодня на Среднем Урале после почти полугодового перерыва открываются культурно-зрелищные учреждения. 14 сентября распахнёт двери и Свердловская государственная филармония. Народный артист России Игорь Бутман и его джаз-квинтет станут одними из первых гостей в новом сезоне.

Белинка и «ОГ» разыскивают американцев, в годы войны отправлявших для разрушенных советских библиотек англоязычную классику. Гуманитарную акцию возглавил Фонд Russian War Relief («Помощь воюющей России»), а традиция сбора и отправки книг была заимствована аж из времён Первой мировой. Подробности в нашем материале.