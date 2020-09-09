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9 сентября 2020, 14:14

Михаил Мишустин продлил выплаты на детей безработным родителям до конца сентября

Семья

На эти цели из федерального бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат на детей родителям, оставшимся без работы, до конца сентября. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.

Согласно документу, срок выплат в размере 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребёнка до 18 лет расширяется с июня по сентябрь. Данная мера поддержки коснётся более 2,8 млн россиян, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса.

Публикуем полный текст постановления, размещённого на сайте Правительства РФ:

Фото: Правительство РФ

Напомним, о введении выплат по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка безработным родителям сообщил Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года во время совещания по борьбе с распространением COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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