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Общество
9 сентября 2020, 19:46

Екатеринбургские таможенники уничтожили 200 килограммов незаконно ввезённых шампиньонов

Изъятие шампиньонов

Владелец груза не смог подтвердить законность товара. Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Екатеринбургские таможенники вместе с представителями Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели рейд на городскую овощебазу. В ходе проверки было выявлено и изъято 200 кг незаконно ввезённых шампиньонов сомнительного происхождения.

Как сообщили в Уральском таможенном управлении, владелец груза не смог подтвердить законность товара. В частности, таможенникам не удалось получить документы, которые подтверждают страну происхождения грибов, а у продукции отсутствует маркировка.

"Продажа товаров неустановленного происхождения и сомнительного качества на внутреннем рынке несёт угрозу здоровью населения. С момента введения ограничительных мер это первое крупное совместное изъятие некачественной продукции на внутреннем рынке", - уточнила глава таможенного контроля после выпуска товаров Екатеринбургской таможни Юлия Трифонова.

Согласно законодательству РФ, вся изъятая продукция была уничтожена на полигоне бытовых отходов.

Областная газета Свердловской области

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