Евгений Куйвашев дал старт строительству обогатительной фабрики в Краснотурьинске

Также глава региона оценил ход развития Североуральского ГО и обсудил с общественниками перспективы развития северных территорий. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей поездки в Северный управленческий округ дал старт строительству обогатительной фабрики по переработке полиметаллических руд в Краснотурьинске. Также глава региона оценил ход развития Североуральского ГО и обсудил с общественниками перспективы развития северных территорий.

"Сегодня важный день для всего севера Свердловской области, для развития уральского горно-металлургического комплекса. Это пример эффективного партнёрства власти и бизнеса, направленного на оздоровление экономики моногородов. Это новые рабочие места, дополнительные доходы и налоговые отчисления, ощутимый вклад в повышение качества жизни людей", - сказал Евгений Куйвашев во время закладки новой фабрики.

Отмечается, что новое производство позволит создать 250 рабочих мест, а её мощность составит 450 тыс. тонн руды в год. Когда фабрика выйдет на проектную мощность объём налоговых отчислений будет составлять порядка 450 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на сегодняшний день главным активом "Полиметалла" в Краснотурьинске является золотодобывающее производство "Золото Северного Урала". Губернатору показали слиток из золотосеребряного сплава, изготовленный на этой фабрике.

Также глава региона встретился с общественными деятелями в Краснотурьинске для обсуждения планов по развитию Северного управленческого округа. В частности, разговор шёл о развития экономики и повышении инвестиционной привлекательности северных территорий Среднего Урала.

"Мы сегодня работаем в режиме пандемии, в режиме определенных ограничений. На мой взгляд, мы приняли взвешенные решения по вводу карантинных мер. Тем не менее, мы понимаем, что сфера малого и среднего бизнеса пострадала более всего", - отметил губернатор.

После этого Евгений Куйвашев посетил строительную площадку нового терапевтического отделения Краснотурьинской городской больницы, где с апреля 2020 года ведутся работы. Когда новый корпус будет введён в эксплуатацию, там будут лечиться пациенты, в том числе и с инфекционными заболеваниями.

Кроме того, губернатор встретился с главой Североуральского городского округа Василием Матюшенко. Евгений Куйвашев ознакомился с развитием образовательной инфраструктуры в Североуральске, в частности, губернатору показали капремонт основного корпуса школы №9.