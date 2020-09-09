Свердловчанина приговорили к штрафу за незаконно убитого лося. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловчанина приговорили к штрафу за незаконно убитого лося. Житель Сухого Лога заплатит 160 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в сентябре прошлого года в лесу в двух километрах от деревни Маханово Сухоложского района свердловчанин, не имевший документов на право охоты, застрелил молодого лося (животному было менее года).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Камышловского судебного района, уголовное дело за незаконную охоту (п. а ч.1 ст. 258 УК РФ) в отношении мужчины было прекращено. Ему был назначен судебный штраф в пять тысяч рублей. При этом было признан ущерб, причинённый животному миру. Постановление вступило в законную силу.

В свою очередь департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обратился с иском в Сухоложский городской суд о возмещении ущерба, причинённого незаконной охотой, попросив взыскать с ответчика 1 156 364 рублей.

Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. С охотника взыскали 160 тысяч рублей. Этим же решением суда с ответчика взыскана госпошлина (4 400 рублей).

С таким решением не согласился истец, подавший в Свердловский областной суд апелляционную жалобу. Представитель департамента просил удовлетворить требования о возмещении экологического ущерба, размер которого подтверждён заключением ФГБУН «Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН».

Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что размер вреда определён судом первой инстанции верно. Свердловский областной суд оставил в силе решение Сухоложского городского суда.