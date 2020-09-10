Дистант в школах по желанию и три главных принципа транспортной реформы: интересное в номере за 10 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Из свежего номера "Областной газеты" - узнаете о трёх принципах транспортной реформы в Екатеринбурге, праве родителей выбирать форму обучения ребёнка, а также о том, чем закончилось второе заседание епархиального суда по делу об отлучении от Церкви схимонаха Сергия.

На днях глава уральской столицы Александр Высокинский утвердил план мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания горожан. Документ призван сделать общественный транспорт быстрее, комфортнее и дешевле уже начиная с 2021 года. При этом он кардинально меняет работу перевозчиков.

Из-за коронавируса свердловским родителям, если они того пожелают, разрешено выбирать дистанционную форму обучения ребёнка. Большой популярностью индивидуальный дистант не пользуется, однако случаи его есть – в основном в Екатеринбурге. Стоит отметить, что нагрузка на педагогов тогда значительно увеличивается. Подробности здесь.

В столице Урала состоялось второе заседание епархиального суда по делу об отлучении от Церкви отца Сергия (Романова). Как и в прошлый раз, он предпочёл личному присутствию заочную полемику. Кроме того, схимонах Сергий попросил вызвать в суд и заслушать свидетелей его защиты. Председатель церковного суда на это ответил, что свидетели могут предстать перед судом только в случае явки самого схимонаха и выразил надежду на то, что отец Сергий явится на заседание суда в четверг.