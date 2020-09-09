СК РФ предъявил обвинение заместителю главы Минэнерго в хищении 603 миллионов

Главное следственное управление СК РФ расследует дело по факту хищения 603 млн рублей, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" для создания информационной системы. Заместителю главы Минэнерго РФ Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как говорится в сообщении на сайте СК РФ, помимо Анатолия Тихонова к хищению средств причастны его советник Роман Рыжков и вице-президенты АО "Ланит" Виктор Серебряков и Владимир Макаров. Все они были задержаны. Отмечается, что в целях сокрытия преступления Анатолий Тихонов применял различные средства конспирации: он часто менял автомобили и места временного пребывания на территории Москвы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователям совместно с сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД России заместитель министра энергетики РФ был обнаружен при обыске его квартиры. Все документы и предметы, связанные с делом, были изъяты.
Всем задержанным предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие направит в суд ходатайство о заключении обвиняемых под стражу.