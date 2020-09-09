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9 сентября 2020, 22:37

График подачи отопления в Екатеринбурге и замена колеса обозрения в парке Маяковского: главные новости

Девушка у батареи

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о самых интересных и важных новостях к этому часу. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о самых интересных и важных новостях к этому часу.

Объявлен график подачи отопления в дома жителей уральской столицы - система теплоснабжения города будет полностью запущена к 30 сентября. Отопление будет подаваться в два этапа - с 15 по 22 сентября и с 23 по 30 сентября. Узнать, когда тепло появится в тех или иных районах Екатеринбурга можно здесь.

Новым вице-мэром Екатеринбурга по социальной политике назначена начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева. Предыдущий заместитель главы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов ушёл с поста по собственному желанию в конце июля нынешнего года.

Руководство ЦПКиО им. Маяковского объявило конкурс на замену колеса обозрения. Аттракцион может быть установлен как на месте старого, так и в другой локации на территории парка. Победитель станет известен 1 октября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил выплаты в размере 3 тыс. рублей на детей безработным родителям до конца сентября. Получить помощь государства в этом месяце смогут более 2,8 млн жителей страны

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Областная газета Свердловской области

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