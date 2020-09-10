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10 сентября 2020, 09:55

В Екатеринбурге разработают проект по сохранению Оперного театра

оперный театр

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который разработает проект по сохранению здания Оперного театра. Фото: Ирина Порозова.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который разработает проект по сохранению и приспособлению к современному использованию Оперного театра, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. За работу готовы заплатить 24,1 млн рублей.

Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок, заказчиком выступает сам театр. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября.

Победителю аукциона предстоит провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, разработать и согласовать проектную документацию. Приступить к выполнению техзадания подрядчик должен будет сразу после заключения контракта. Работы планируется проводить в два этапа. Первый из них завершится 25 декабря 2020 года, второй — продлится с 1 января по 25 декабря 2021 года.

Ранее «Областная газета» сообщала о том, что в этом году в уральской столице ремонтируют Театр кукол, а в 2022 году — на капремонт уйдет Екатеринбургский цирк.

Областная газета Свердловской области

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