В парке Маяковского в Екатеринбурге до конца года демонтируют аттракционы

В Екатеринбурге обсудили развитие Центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге обсудили развитие Центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. До конца года здесь планируют демонтировать аттракционы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, вопрос развития парка обсуждался накануне в ходе выездного заседания постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.

О грядущих изменениях в парке депутатам рассказала директор муниципального учреждения Екатерина Кейльман. В частности, здесь планируется реконструировать театр эстрады, превратив его в уникальную для Екатеринбурга зелёную площадку. Летом здесь смогут выступать театральные коллективы.

«Сейчас мы готовим проект сметы по реконструкции, и в ближайшем будущем представим его. Это кардинально изменит качество программ, и позволит проводить мероприятия совершенно иного уровня. Мы уже обсуждали эту тему и с Оперным театром, и с Театром музыкальной комедии», - пояснила Екатерина Кейльман.

Отмечается также, что в планах руководства парка демонтаж всех аттракционов, поскольку «отдых и тихая зона не предполагает наличия здесь экстремальных развлечений». Ожидается, что это произойдёт уже в этом году. При этом аттракционы в парке всё-таки останутся, но будут сосредоточены в другом месте.

Напомним, накануне стало известно, что в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге заменят колесо обозрения.

Добавим, что по словам сотрудников парка, эти летом посещаемость зоны отдыха увеличилась примерно на 40 процентов. В условиях пандемии здесь проводилось около 150 мероприятий в месяц. В частности, этим летом здесь впервые прошёл фестиваль «Воздушный сезон», проведённый совместно со Свердловской филармонией. В будущем такие фестивали станут традиционными. Из-за угрозы распространения COVID-19 парк Маяковского приостановил свою работу 28 марта. С 20 мая парк был открыт для пробежек и прогулок.

Напомним, в начале августа парк Маяковского посетил глава ЕкатеринбургаАлександр Высокинский. Мэр поручил приступить к открытию аттракционов, предложил разработать проект реконструкции пешеходного моста через реку Исеть, а также соединить ЦПКиО с парком имени Лесоводов России с помощью детской железной дороги.