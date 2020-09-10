Татьяна Мерзлякова высказалась о казаках, «патрулирующих» улицы Екатеринбурга

По словам омбудсмена, у людей, причисляющих себя к казачеству, «нет полномочий осуждать других жителей». Фото: Павел Ворожцов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала действия казаков, «патрулирующих» улицы Екатеринбурга в поисках людей с необычной внешностью и угрожающих им задержаниями. По словам омбудсмена, у людей, причисляющих себя к казачеству, «нет полномочий осуждать других жителей».

Заявление уполномоченного по правам человека в Свердловской области приведено на сайте омбудсмена. Татьяна Мерзлякова отреагировала на сообщения в СМИ о группе мужчин в костюмах казаков, которые разгуливают по улицам города в поисках молодых людей с необычной внешностью, подвергают их оскорблениям и допросам, а также угрожают задержаниями.

«Группа жителей, ряженых, как называет их сообщество горожан, под казаков, объявила себя полицией нравов и решила взять под контроль образ жизни жителей города. Судя по сообщениям в прессе, осуждению подвергся молодой человек «не с той прической», девушка, рисующая не теми красками», - говорится в заявлении омбудсмена.

Татьяна Мерзлякова отметила, что жители Екатеринбурга не однозначно относятся к людям с непривычным стилем одежды и фестивалю STENOGRAFFIA, в котором принимала участие девушка. Однако в одном мнение горожан сходится: «никто не уполномочил судить об этом публично группу, относящую себя к казачеству».

«Такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяло», - заявила омдбусмен, добавив, что разобраться в ситуации поможет проверка в отношении казаков, которую организовала полиция города.

«У нас удивительный город – красивых, добрых, ярких людей. И этому можно только радоваться. Права человека являются особой гордостью жителей Екатеринбурга. И по-другому уже не будет», - резюмировала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о группе мужчин в костюмах казаков, которые разгуливают по центру Екатеринбурга в поисках представителей ЛГБТ-сообщества и угрожают им задержаниями. Принадлежность к движению «патруль» определяет по внешнему виду. Одним их тех, к кому были предъявлены претензии из-за причёски и неформального стиля одежды, стал студент второго курса журфака УрФУ Александр Зиновьев: молодой человек шёл по улице в блестящих круглых очках с оранжевыми линзами, с серьгой с бриллиантом в ухе и крупных белых наушниках. О произошедшем рассказал в социальных сетях его отец, редактор издания «Ревда-новости.рф» Евгений Зиновьев.