Тагильчанин Сергей Москаленко добрался из Нижнего Тагила до Крыма в инвалидной коляске

Сергей Москаленко больше похож на крутого байкера, чем на человека с ограниченными возможностями здоровья Фото: личный архив

Тагильчанин Сергей Москаленко предпринял путешествие в Крым на инвалидной коляске с самодельным электроприводом. Подготовка к марш-броску в 3000 километров заняла два года, дорога до Керченского моста – почти два месяца, исследование достопримечательностей и пляжей полуострова длится уже четвёртую неделю. Неординарный вояж вернул Сергею интерес к жизни и подарил друзей в разных регионах России.

Так бывает – живёт человек, пробует себя в разных профессиях, строит планы на будущее… А потом приходит болезнь и отбирает всё. В тридцать четыре года после перенесённой болезни Сергей Москаленко оказался в инвалидном кресле. Он ограничил свой мир стенами квартиры и общался только с родными. Но депрессия отступила, когда появилась Мечта.

Началось всё с реконструкции коляски. Техническое средство реабилитации Сергей получил бесплатно, но при ручном приводе быстро устаёшь. Поэтому тагильчанин задумал обзавестись коляской с электроприводом.

– Посмотрел цены – дорого. Решил сделать сам и превратил комнату в гараж. За основу взял свою коляску. Заказывал детали и считал дни до их доставки, подолгу разбирался в электросхемах, смотрел ролики в интернете, – вспоминает Сергей Москаленко.

Поначалу Сергей намеревался установить электропривод, чтобы совершать более долгие городские прогулки, но с продвижением работы планы становились всё амбициознее. Москаленко ни разу не видел море, не бывал в Крыму и решил, что станет первым колясочником-дальнобойщиком.

Улучшения транспортного средства потребовали немало сил и вложения солидных средств – порядка 120 тысяч рублей (при пенсии в 15 тысяч). Зато результат получился отменным: мотор мощностью 1500 ватт, колёса от горного велосипеда, рама и передняя вилка, как у чоппера. Коляска развивает скорость до 40 километров в час и способна идти без подзарядки 120 километров. В начале июля сборы и испытания были закончены.

– Проснулся однажды и почему-то решил: либо сегодня, либо никогда, – делится Сергей.

На своё чудное средство передвижения хозяин поместил 110 килограммов собственного веса, дождевик, палатку, газовую горелку, необходимые в дороге вещи и упаковку гречки. Стартовал без проводов. Только отъехав за Невьянск, позвонил родным, чтобы не теряли.

А дальше были прекрасные виды Башкирии и волжские панорамы Саратова, а также их разбитые дороги, гордые памятники Волгограда и поля подсолнухов Кубани. В дороге Москаленко догнала слава. Каждый город, в который он въезжал, уже знал его из публикаций СМИ. Люди писали ему в соцсетях, подбадривая, звали в гости. Были и такие, кто проходил равнодушно мимо, когда путешественнику требовалась помощь, отказывался обслуживать в придорожном кафе… Но хороших людей, по заверению тагильчанина, встретилось в пути куда больше.

Наконец, 18 августа коляска въехала на Керченский мост. С него и разглядел как следует Сергей долгожданное море.

– Первое впечатление потрясающее. Море и небо слились в одно целое. Никакого горизонта, никаких границ. Настоящая свобода. Я стараюсь останавливаться на ночлег поближе к берегу, чтобы слышать звуки прибоя. И ещё хочу увидеть шторм, – признаётся Сергей.

В планах нашего туриста посмотреть все прибрежные города. В Феодосии и Коктебеле он уже побывал. Надолго поселился в Алуште, хотя заранее это не предполагалось. Отдохнуть там «приказала» коляска, у которой сгорел двигатель. К счастью, местные жители оказали помощь в ремонте. Починка уже закончена, впереди множество дружеских визитов – приглашения идут из разных городов. Встречая гостя, крымчане спрашивают, почему именно к ним стремился попасть Сергей Москаленко. Предполагают услышать патриотическую версию, но он неизменно отвечает:

– Просто я, как и вы, хотел почувствовать себя счастливым.