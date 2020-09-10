В Свердловскую область поступили архивные документы о гражданской войне

Организаторами проекта выступают Управление архивами Свердловской области и Государственный архив административных органов Свердловской области Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область поступили копии архивных документов о событиях гражданской войны на Урале. Коллекция агитационных военных плакатов и фотографии Екатеринбурга периода 1918-1919 годов прибыли из Чехии.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, документы из коллекции Чехословацкого легиона, сыгравшего одну из ключевых ролей в ходе гражданской войны в России, хранятся в Центральном военном архиве в Праге.

По словам начальника Управления архивами Свердловской области Александра Капустина, получение архивных документов стало результатом давнего сотрудничества. Начиная c 2018 года делегации архивистов Свердловской области сотрудничали с архивом Праги для получения сведений о военнопленных уральцах периода Первой и Второй мировых войн. Постепенно они находили и другие архивные документы, связанные с Уралом.

«Так возникла идея межархивного выставочного проекта «Три стороны одной трагедии», посвящённого 100-летию окончания гражданской войны на Урале», – рассказал Александр Капустин.

В рамках проекта прибывшие на Урал уникальные документы в будут впервые представлены в ноябре этого года в главном корпусе «Синара Центра».

На выставке также будут представлены копии архивных документов из государственных архивов Свердловской, Челябинской, Омской, Иркутской областей и Пермского края. Кроме того, фотодокументы представят Российский государственный архив кинофотодокументов и Российский государственный военный архив.

Организаторами проекта выступают Управление архивами Свердловской области и Государственный архив административных органов Свердловской области.