«Модный приговор» Первоуральску

Так будут выглядеть навигационные стелы, оформленные в фирменном стиле Первоуральска. Фото: Из материалов «Центра аналитики города»

В конце июля после общественных обсуждений депутаты Первоуральской городской думы приняли изменения в правила благоустройства города. В их основу положен дизайн-бук – комплексный документ, разработанный экспертами московской организации «Центр аналитики города» в рамках большой программы комплексного развития и благоустройства Первоуральска. Он объединяет требования к единому визуальному облику города, и пока это первый подобный документ в Свердловской области. Город уже начинает жить по новым правилам. О том, как это происходит, «Облгазете» рассказала начальник отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска Кристина Руденко.

– «Облгазета» уже излагала вкратце суть изменений – они касаются вывесок, городской навигации, торговых павильонов, элементов благоустройства и даже паблик-арта. Создать фирменный стиль города – задача глобальная. Сколько времени может уйти на это?

– В Первоуральске действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды», срок действия которой утверждён до 2024 года. Думаю, что в пределах этого срока мы достигнем единого стиля городской среды. Эта работа будет проводиться постепенно и планомерно, в рамках реализаций мероприятий по благоустройству.

– Новые требования к киоскам и вывескам в первую очередь беспокоят предпринимателей города. Кто и как будет заниматься согласованием новых объектов и как будут контролировать соответствие правилам уже имеющихся? Чем чревато нарушение этих требований?

«Логотип сочетает в себе несколько ключевых символов: заглавную букву «П» из названия города, визуальное отображение единицы как дань одному из первых на Урале промышленных производств, будущее города в виде уникального производства Первоуральского Новотрубного завода (ПНТЗ) и штриховку сплошной линией под углом 45 градусов как обозначение металлических материалов на архитектурных чертежах». Фото: Из материалов «Центра аналитики города»

– Согласование вывесок и внешнего вида новых объектов производится на основании обращения в управление архитектуры и градостроительства администрации города. Что касается уже имеющихся вывесок и конструкций, то они тоже должны быть согласованы, если этого ещё не сделали. В старой редакции правил благоустройства тоже были прописаны требования к оформлению фасадов, они перекликались с нынешними правилами. Если всё было сделано в соответствии с ними, ничего переделывать не придётся. Если нет, предпринимателю будет выдано предписание об устранении нарушения Правил благоустройства. А в случае его неисполнения нарушитель будет привлечён к административной ответственности.

С правилами можно ознакомиться на сайтах администрации и думы, в ближайшее время начнутся встречи с предпринимателями. На вопросы предпринимателей из-за пандемии готовы отвечать пока по телефону. Как только в администрации возобновятся приёмы граждан, можно будет лично прийти на консультацию.

Справка ОГ Программа развития и благоустройства Первоуральска реализуется в рамках государственно-частного партнёрства между Группой ЧТПЗ, правительством Свердловской области, администрацией городского округа и Центром аналитики города под руководством Сергея Капкова. Соглашение о сотрудничестве по реализации программы было подписано в июне прошлого года. Документ предусматривает создание концепции качественной городской среды для людей разного возраста и образа жизни. Группа ЧТПЗ инвестировала в работу более 70 млн рублей.

– Требования различаются в зависимости от типа улиц – есть зоны строгой, средней и низкой регламентации. Что это такое?

– Самая строгая зона – это зона исторической застройки, центр города со зданиями сталинской архитектуры. Чтобы историческая целостность не нарушалась, определены строгие требования к оформлению вывесок, входных групп и других элементов. Например, здесь допустимо только размещение вывесок, состоящих их отдельных букв, а также панель-кронштейны на боковых фасадах зданий. Все остальные типы вывесок, которые нарушают облик фасада – растяжки, баннеры, реклама, закрывающая окна – запрещены. Зона средней регламентации – менее оживлённые улицы в центре города, зоны низкой регламентации – второстепенные улицы с низкой транспортной и пешеходной активностью, как правило, в зоне индивидуальной жилой застройки. К этим территориям предъявляются менее строгие требования.

– Есть в городе места, где уже можно увидеть новую айдентику – фирменные люки, ограждения, таблички?

– Во-первых, на въезде в город. Цветовое решение обновлённой стелы Первоуральска выполнено в соответствии с дизайн-буком. На домах, где в этом году выполнялся капремонт (например, Ватутина 36а), уже висят фирменные домовые таблички. Что касается навигации и элементов благоустройства, то закладываем их в проекты благоустройства общественных территорий. Первой территорией, оформленной в соответствии с дизайн-буком, станет Корабельная роща, которая будет благоустраиваться в 2021 году.

– В правилах есть отдельная глава, посвящённая паблик-арту. Произведения уличного искусства тоже необходимо будет согласовывать.

– Паблик-арт одно из направлений развития Первоуральска. Малые архитектурные формы, инсталляции, граффити – всё это может использоваться для формирования нового притягивающего местных жителей общественного пространства в кварталах, где нет других точек притяжения.

Чтобы упорядочить этот процесс, в Первоуральске разработана программа «Яркий город». В её рамках будет проведена инвентаризация поверхностей, пригодных для нанесения изображений – трансформаторные будки и торцы жилых домов на основных пешеходных маршрутах. Любой художник может обратиться в администрацию со своим эскизом или разработать его вместе с жителями. Мы поддержим творческих людей, который которые хотели бы оставить свой след на первоуральских стенах.