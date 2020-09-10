Евгений Куйвашев поздравил Игоря Алтушкина с 50-летием

Глава региона направил почётному гражданину Свердловской области поздравительную телеграмму. Фото: с сайта АО «Русская медная компания»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил председателя Совета директоров АО «Русская медная компания» Игоря Алтушкина с 50-летием. Глава региона направил почётному гражданину Свердловской области поздравительную телеграмму.

В своём поздравлении свердловский губернатор выразил уважение к юбиляру «как к успешному бизнесмену, опытному руководителю, энергичному и целеустремленному человеку», отметив его предпринимательский талант, который позволил создать одну из крупнейших российских металлургических компаний.

Евгений Куйвашев поблагодарил Игоря Алтушкина за многолетнее плодотворное сотрудничество с органами власти Свердловской области, весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона, реализацию социально значимых проектов, проведение знаковых спортивных и культурно-массовых мероприятий.

«Высоко ценю те многочисленные благотворительные инициативы, которые воплощаете в жизнь лично Вы и «Русская медная компания». При Вашем содействии на Урале оказывается поддержка инвалидам и пожилым людям, выделяются гранты талантливой молодёжи, возрождаются духовно-нравственные традиции», – приводит текст поздравительной телеграммы департамент информполитики региона.

В поздравлении главы региона особо отмечен вклад юбиляра в борьбу с распространением на Среднем Урале новой коронавирусной инфекции.

«В этой нелегкой ситуации Вы проявили себя как щедрый меценат, закупив и передав системе здравоохранения региона новые автомобили скорой помощи, десятки тысяч респираторов и других средств защиты», – подчеркнул губернатор.