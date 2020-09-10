В Екатеринбурге ради ярмарки закроют парковку на площади 1905 года

В выходные на площади 1905 года закроют автомобильную парковку. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге пройдёт традиционная ярмарка. В связи с этим на площади 1905 года закроют автомобильную парковку.

Она будет недоступна водителям с 00:00 12 сентября до 19:00 13 сентября. Припарковать автомобили жители уральской столицы смогут на соседних с площадью 1905 года улицах Урицкого и Володарского, передаёт пресс-служба мэрии.

Как рассказывала ранее «Областная газета», на ярмарке будет представлена продукция уральских сельскохозяйственных предприятий. Горожане смогут приобрести овощи, фрукты, молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, сладости, чай, а также изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры и посадочный материал.

Добавим, ярмарка выходного дня будет проходить также с 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября, 10 и 11 октября. Посетителям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.