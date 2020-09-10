Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнётся не раньше 2022 года

Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции с представителями региональных СМИ прокомментировал строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции с представителями региональных СМИ прокомментировал строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Он отметил, что её начнут строить не раньше, чем через год.

Вопросы о второй ветке екатеринбургского метрополитена и проведении Универсиады-2023 года Дмитрию Пескову задал журналист "Эхо Москвы в Екатеринбурге" Максим Путинцев.

"В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится – сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии. Дальше всё будет зависеть от активности региональных властей", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что по словам Дмитрия Пескова, Кремль готов финансировать строительство второй ветки пополам с регионом. Пресс-секретарь Президента также отметил, что летняя Универсиада-2023 года в Екатеринбурге является для региона "точкой роста", поэтому отменять её нельзя ни в коем случае.

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