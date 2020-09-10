Суд удовлетворил иск Росздравнадзора к уральскому производителю аппаратов ИВЛ

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» Фото: Павел Ворожцов.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности. Поводом стали выявленные нарушения лицензионных требований при производстве медицинский изделий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда. Уточняется, что речь идёт о привлечении завода к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»).

Напомним, как сообщала «Областная газета», в мае в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар площадью 10 кв. метров. Погибли пять пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. Похожий пожар случился 9 мая в одной из московских больниц. В обоих учреждениях использовались аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода. После этого аппараты отзывали для проверки.

В ходе проверки Росздравнадзор выявил на уральском заводе нарушения производственных процессов, однако прямой связи между ними и возгораниями установлено не было. В холдинге КРЭТ Ростеха (куда входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны.

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», после чего Уральский приборостроительный завод возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ, приостановленные после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.