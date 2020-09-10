Прокуратура обязала улучшить качество питьевой воды в Первоуральске

Обеспечить качественное снабжение холодной питьевой водой необходимо в до 1 декабря 2021 года. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура обязала ППМУП «Водоканал» улучшить качество питьевой воды в городском округе Первоуральск. Исполнение взято на особый контроль прокуратуры города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проведённой проверки выяснилось, что качество питьевой холодной воды в городском округе Первоуральск перед поступлением в распределительные сети не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим и микробиологическим показателям. В частности, в ней превышена допустимая концентрация ежемесячного показателя мутности и цветности.

Прокурор города направил исковое заявление в Первоуральский городской суд. На ППМУП «Водоканал» возложена обязанность привести подачу холодной питьевой воды в соответствие гигиеническим нормативам.

Первоуральский городской суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования. Обеспечить качественное снабжение холодной питьевой водой необходимо до 1 декабря 2021 года.