Причины роста смертности в Свердловской области и штрафы туристам: значимое в номере за 11 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Из свежего номера "Областной газеты" - узнаете, почему выросла смертность в июле, за что туристам выписывают штрафы от 15 тысяч, а также где выращивают необычную для региона белую пшеницу.

Начиная с 1 августа и по 10 сентября за границей побывали 5 924 жителя Свердловской области. По возвращении им необходимо было сдать тест на коронавирус методом ПЦР, а результаты разместить на портале Госуслуг. Более 300 человек свои данные о СOVID-статусе не предоставили, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Все подробности в материале "На Среднем Урале начали штрафовать вернувшихся из-за границы туристов".

"Облгазета" попыталась разобраться в причинах резкого повышения смертности на Среднем Урале. По данным Росстата, в июле скончались 7 014 свердловчан. При этом коронавирус официально стал причиной смерти 313 человек. Проблема в неточных данных, качестве организации медпомощи или в жарком лете?

Мало кто знает, но среди экспортируемого из Свердловской области сырья есть и вовсе необычное – зерно горчицы. Замдиректора ООО "Старт" (Каменский ГО) Илья Коковин рассказал, что единственное предприятие по её производству отправляет это сырьё за рубеж. Горчицу с удовольствием приобретают в Евросоюзе для приготовления соусов и приправ. При этом екатеринбургский жиркомбинат отказался от уральской горчицы, заявив, что покупает уже готовый горчичный порошок за границей.