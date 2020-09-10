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10 сентября 2020, 19:42

Одну из улиц в Нижнем Тагиле назвали именем создателя танка Т-90

Танк

Т-90 был принят на вооружение российской армией в 1993 году. Фото: Александр Зайцев.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о переименовании улицы Хвойной в Дзержинском районе города в улицу Поткина. Авторами инициативы выступили АО "Концерн "Уралвагонзавод" и руководители городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, Владимир Иванович Поткин начал работать на Уральском вагоностроительном заводе им. Дзержинского Миноборонпрома в 1971 году и поднялся от старшего инженера-конструктора до главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Уралец является создателем танка Т-90, который был принят на вооружение российской армией в 1993 году.

Владимир Поткин также принимал участие в модификации танка Т-72. Под его руководством разрабатывались и внедрялись в производство универсальный малогабаритный погрузчик ПУМ-500, экскаватор на колесном ходу ЭО-33211 и одноковшовый универсальный гидравлический экскаватор на гусеничном ходу ЭО-5126.

Талантливый инженер был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие отечественного танкостроения. Позже Правительство РФ присвоило танку Т-90 имя "Владимир" в честь своего создателя.

Областная газета Свердловской области

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