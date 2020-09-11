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11 сентября 2020, 08:00

Публикуем список свердловских городов, где 12 и 13 сентября пройдут ярмарки

ярмарка

Публикуем список свердловских городов, где 12 и 13 сентября пройдут ярмарки. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и закупиться фермерскими продуктами и непродовольственными товарами. "Областная газета" вновь готова рассказать, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

Приглашения на мероприятия были размещены на официальных сайтах администраций двух свердловских муниципалитетов. Так, жителей Екатеринбурга позвали на ярмарку ещё в начале месяца. Сообщалось, что 12 и 13 сентября горожане смогут приобрести мясные деликатесы, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, сладости, а также изделия декоративно-прикладного искусства и посадочный материал. При этом автолюбителей предупредили, что парковка на площади 1905 года будет закрыта.

В Ревде традиционная ярмарка также пройдёт 12 и 13 сентября напротив дома №35 по участку улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). В эти дни движение транспортных средств по указанному участку будет закрыто с 08:00 до 17:00. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут. Горадминистрация просит водителей убрать машины с места проведения мероприятия.

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список городов: 

  • Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (12 сентября с 9:00 до 17:00);
  • Ирбит (ул. Свердлова, 17) – универсальная "Зелёная ярмарка" (12 сентября с 9:00 до 15:00);
  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка и (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Праздник урожая" (11-13 сентября);
  • Кировград (вблизи дома № 53а по ул. Свердлова) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (12 сентября с 9:00 до 17:00);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (12 сентября 9:00 – 17:00);
  • Нижний Тагил (площадка возле ООО "Современник") – универсальная ярмарка "Выгодная покупка" (10-14 сентября с 10:00 до 18:00);
  • п.г.т Ачит (ул. Ленина) – сельскохозяйственная ярмарка "Праздник урожая" (12 сентября с 10:00 до 15:00);
  • п.г.т. Белоярский (ул. Ленина, площадь перед зданием РДК) – универсальная ярмарка "Осенняя" (12 сентября с 10:00 до 16:00);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Народная" (12 сентября), там же – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (13 сентября);
  • п. Черноисточинск Горноуральского ГО (ул. Юбилейная, 7а) – универсальная ярмарка "Осенняя" (12 сентября);
  • Сысерть (возле здания № 35 по ул. Ленина) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (12 сентября с 9:00 до 15:00).
Фото: Александр Исаков

Областная газета Свердловской области

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