Минюст РФ планирует прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева

Данная мера связана с деятельностью адвоката в период судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с Михаилом Ефремовым. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Россия 24".

Министерство юстиций РФ планирует лишить Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова в суде, статуса адвоката. Также министерство предлагает возбудить в отношении адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского дисциплинарное производство.

Согласно сообщению на сайте Минюста РФ, в территориальные управления министерства по Москве и Республике Северная Осетия - Алания направлены указания внести в адвокатские палаты этих регионов представления на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. Отмечается, что оба представления связаны с деятельностью указанных адвокатов в период судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с Михаилом Ефремовым.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор актёру Михаилу Ефремов. Он обвинён в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека"), и приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тыс. рублей - изначально он требовал взыскать с актёра 7,5 млн рублей.