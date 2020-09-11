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11 сентября 2020, 10:42

Россия откроет границы с Южной Осетией

открытие границ

Такое решение принял накануне оперативный штаб по борьбе с распространением в стране новой коронавирусной инфекции. Фото: Галина Соловьёва.

Россия открывает сухопутные границы с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, такое решение принял накануне оперативный штаб по борьбе с распространением в стране новой коронавирусной инфекции по итогам заседания, которое провела заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Напомним, ранее 1 августа Россия открыла сухопутные границы с Абхазией. Также с 1 августа было возобновлено регулярное международное авиасообщение с рядом государств.  В первую очередь стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. 4 августа россиянам открыла границу Черногория. 

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.

С 10 августа в России возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Самолёты полетели в Анталью, Бодрум и Даламан. Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию.

В начале сентября Россия возобновила международное авиасообщение ещё с тремя странами - ОАЭ, Египтом и Мальдивами.

Областная газета Свердловской области

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