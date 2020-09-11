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11 сентября 2020, 15:41

На Среднем Урале стартовала горячая линия по качеству мясной и рыбной продукции

Задать свои вопросы свердловчане смогут специалистам регионального управления Роспотребнадзора.

Задать свои вопросы свердловчане смогут специалистам регионального управления Роспотребнадзора. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области начала работу горячая линия по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. Задать свои вопросы свердловчане смогут специалистам регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по телефонам горячей линии эксперты проконсультируют о нормативных требованиях к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, а также расскажут, куда потребители могут обращаться в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Горячая линия проработает в регионе до 25 сентября. Обратиться за консультацией можно в будние дни с 9:00 до 17:00.

Телефоны горячей линии по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции:

Фото: Скриншот с сайта Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи напомнили, что в случае обнаружения некачественного продукта в магазине потребитель имеет право направить обращение в территориальный орган Роспотребнадзора.

Областная газета Свердловской области

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