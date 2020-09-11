Общественники Баранчинского не дают увянуть посёлку

На постаменте после императора побывали Владимир Ленин и глобус. Вскоре его вернут Александру II. Фото: Галина Соколова

В посёлке Баранчинский, входящем в Кушвинский городской округ, за последние годы реализованы несколько крупных строительных проектов. Практически каждой стройке предшествовали обращения граждан в разные инстанции – от местной мэрии до приёмной Президента РФ. Сегодня баранчинцы лоббируют ещё две идеи – передачу местной дороги в областное подчинение и восстановление памятника императору Александру II.

Проводники перемен

Посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением привык к городскому комфорту, ведь о нём долгие годы заботился электромеханический завод с мировым именем. Однако в современных реалиях обескровленное предприятие уже не могло спонсировать посёлок. Инфраструктура пришла в упадок: жители замерзали зимами, главный мост украсили сквозные дыры, закрылся бассейн, школьники стали ютиться в единственной школе. Ни одну из этих проблем Кушвинскому округу в одиночку было не решить.

Спорткомплекс «Синегорец» – один из многих объектов, за которые дружно заступились баранчинцы. Фото: Галина Соколова

Активисты посёлка стали проводниками перемен. С помощью СМИ (в том числе и зарубежных) они рассказали о холоде в своих квартирах и дырявом мосте. Прибывшие на место событий руководители регионального правительства убедились в серьёзности проблем. В 2011 году из бюджета области было выделено 180 миллионов рублей на строительство блочных котельных и 71 миллион на замену сетей. В следующем году через реку Баранча был построен бетонный мост.

В январе 2014 года банк вознамерился продать помещение профсоюзной библиотеки, заложенное заводом. Любители чтения не дали вывезти книги и вышли на митинг в 30-градусный мороз. В итоге правительство Свердловской области и кушвинская мэрия изыскали более 15 миллионов рублей на покупку здания у банка и проведение в нём ремонта. Теперь это муниципальное учреждение культуры, хотя местные власти не скрывают, что без активного вмешательства жителей на такой затратный шаг никогда бы не пошли.

Столь же упорным было народное лоббирование восстановления спорткомплекса «Синегорец». В него включились общественный совет посёлка, местные ветераны и депутаты кушвинской думы с баранчинской пропиской. Учитель местной школы Александр Романов обратился в приёмную президента с просьбой о содействии в восстановлении спорткомплекса. После этого из областного и местного бюджетов на «Синегорец» выделены 157,5 миллиона рублей. В феврале 2018 года после 22 лет простоя бассейн вновь заработал.

Немало народных обращений ушло в адрес всех известных баранчинцам чиновников и депутатов по поводу строительства школы. Они не остались безответными. В этом учебном году здание новой школы принимает учеников.

Тюбик пасты

Уверовав, что власть нужно направлять и поправлять, баранчинцы и сегодня продвигают свои идеи с завидной напористостью. В этом им помогают депутаты Кушвинской думы с баранчинской пропиской и бывшие жители посёлка.

Библиотека осталась хранилищем книг, а могла бы пополнить торговые точки посёлка. Фото: Галина Соколова

– Баранчинские активисты действуют по принципу тюбика с зубной пастой: чем сильнее надавишь, тем больше получишь. Эта позиция подчас мешает решать проблемы города Кушвы, а для посёлка она без сомнения полезна. Главное, что многочисленным просьбы не остаются без внимания. Власть реагирует – дело движется, – считает глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

Движется удачно. Это подтверждает история с Баранчинским трактом. Дорога эта – единственный прямой путь от посёлка до Нижнего Тагила. Хочешь ехать по асфальту – отправляйся в объезд через Кушву. Но баранчинские автомобилисты наматывать лишние 30 километров не хотят. Когда-то дорогу через сады на Нижний Тагил они отсыпали своими силами, но затем добились, подключив прокуратуру, чтобы её приняли на обслуживание Кушвинский ГО и Горноуральский ГО. Теперь баранчинцы ратуют за перевод дороги в ведомство региона. В адрес областного правительства было отправлено обращение, под которым стоят пять тысяч подписей баранчинцев. И снова успех.

– На встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым он дал поручение о переводе Баранчинского тракта в собственность региона, – сообщил Михаил Слепухин.

Жители не только умеют побудить власть к действию, но и сами участвуют в понравившихся им проектах. Например, после восстановления памятника императору Александру III в Кушве баранчинцы загорелись идеей восстановления своего памятника. Бюст императору-освободителю Александру II был установлен в 1889 году и уничтожен в 1917-м.

– Сбор на нашем сайте мы начали год назад. На сегодняшний день собрано 238 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы воссоздать бюст, но нужны ещё средства для выполнения утраченных фрагментов постамента. Мы хотим, чтобы памятник приобрёл первозданный вид, – пояснил член Общественной палаты Кушвинского ГО Руслан Мутных.

Екатеринбургский скульптор Игорь Акимов работает над заказом баранчинцев. Фото: Игорь Акимов

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