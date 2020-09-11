В Североуральске прошёл этнофестиваль "Старик Филин"

На фото - одна из национальных игр манси. Фото: Алексей Крючков

В Североуральске прошёл этнофестиваль мансийской культуры "Старик Филин". Мероприятие состоялось при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Земли, где сейчас стоит Североуральск - территория манси, на которой они жили задолго до прихода туда русских. Поэтому выбор места для проведения фестиваля был не случайным.

Как сообщает наша читательница Татьяна Бубёнова, побывавшая на фестивале, кроме знакомства с мансийскими традициями жилья, одежды и игр, там были были и специалитеты народной мансийской кухни, включённые в контекст современной культуры, например, суп из оленины и гамбургеры с медвежатиной.

Гости фестиваля познакомились также с традиционной музыкой - из Якутии в Североуральск приехала известная исполнительница, играющая на варгане - Олена Уутай.

- Поразил зрителей также Евгений Анямов (BIZZO), - рассказывает Татьяна. - 24-летний мансиец – единственный в мире рэпер, который поёт на мансийском языке. Энергетика рэпа, усиленная словами северного народа пришлась по вкусу публике – народ танцевал, делал селфи с исполнителем и брал автографы.

По словам Татьяны, участники этнофестиваля с удовольствием участвовали в мастер-классах по изготовлению мансийских сувениров, гуляли по мансийскому жилищу, построенному сотрудниками местного музея, интересовались предназначением и названием предметов быта северян.

Организаторы планируют сделать фестиваль "Старик Филин" ежегодным.