Бюджет области, модный Первоуральск и рецепты заготовки барбариса: интересное в номере за 12 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Из свежего номера "Областной газеты" - узнаете, сколько потерял бюджет Свердловской области из-за ограничений по COVID-19, как изменился Первоуральск после утверждения фирменного стиля, а также о рецептах заготовки барбариса.

Региональный бюджет уже ощутил первые последствия пандемии коронавируса. Из-за того что доходы многих предприятий да и жителей региона уменьшились, снизился объём налоговых и неналоговых поступлений в областную казну (на 12,9 миллиарда рублей). Пока потери удаётся компенсировать федеральными средствами. Придётся затянуть пояса?

Первоуральск первым в Свердловской области утвердил собственный фирменный стиль. В основу изменений положен дизайн-бук. Подробности об этом, а также о новом логотипе города и уже произошедших изменениях читайте здесь.

Коллектив театра "Урал Опера Балет" вернулся из Москвы, где премьер-министр Михаил Мишустин вручил им премию Правительства РФ за спектакль "Пахита". По приезду в Екатеринбург художественный руководитель балета Вячеслав Самодуров поделился впечатлениями от полученной награды, рассказал, как артисты входят в рабочий процесс, и назвал главные премьеры сезона.

В этом году отлично уродился декоративный барбарис. Свердловчане делятся рецептами морса, наливки и желе из этой ягоды.