Михаил Мишустин подписал документ о переименовании Минкомсвязи в Минцифры

Михаил Мишустин подписал постановление об изменении сокращённого названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении сокращённого названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь за министерством закрепляется название "Минцифры".

Как сообщается на сайте кабмина, изменения были внесены в Положение о министерстве, где ранее фигурировало название "Минкомсвязь".

Кроме того, Минцифры получит полномочия в сфере госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований законодательства, касающегося электронной подписи. Новые полномочия были предоставлены министерству в ходе корректировки федерального законодательства.

Публикуем полный текст документа, размещённого на сайте Правительства РФ: