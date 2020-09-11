Полицейские Екатеринбурга задержали производителей суррогатного "дорогого" алкоголя

Всего было изъято более 26 тыс. бутылок со спиртным. Фото: пресс-секретарь свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.

Сотрудники екатеринбургской полиции провели успешную операцию по задержанию группы бутлегеров, которая производила, хранила и распространяла суррогатные алкогольные напитки под видом продукции чужих брендов. Всего было изъято более 26 тыс. бутылок со спиртным.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых, в числе обвиняемых значатся отец и сын Войтины,1970 и 1996 годов рождения, гражданин Лазарев,1985 года рождения, а также их сообщник Шукуров, 1984 года рождения. Цех по производству поддельных алкогольных напитков действовал с декабря 2018 года по октябрь 2019 года.

«В злачной точке, в которую силовики нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. Дербент, Хортица, Старый Кёнигсберг, Кизляр, Дагестан, Абсалют, Лезгинка и многие другие наименования", - заявил полковник Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что напитки производились в антисанитарных условиях в подвале частного жилого недостроя на улице Тружеников в Чкаловском районе. Всего сотрудники полиции изъяли 26 тыс. бутылок алкоголя - более 14 тыс. литров. Ущерб от распространения немаркированной специальными федеральными марками продукции, по подсчётам специалистов, составил более 3 млн рублей.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудило по данному факту уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством) и ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Подозреваемые признали свою вину и написали явки с повинной. Им может грозить до 6 лет лишения свободы.