На Урале ищут очевидцев ДТП с погибшим пешеходом на трассе Екатеринбург – Тюмень

Трагедия произошла накануне вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого погиб пешеход. Трагедия произошла накануне вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП с погибшим пешеходом случилось около 20:40 на 62 км федеральной автодороги.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга и сбил пешехода, который двигался по проезжей части.

В результате наезда мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи. Водитель с места происшествия скрылся.

Личность погибшего мужчины уже установлена: им оказался 57-летний житель посёлка Совхозный Белоярского района Свердловской области. Куда и зачем пешеход шёл по проезжей части неизвестно. Отмечается, что на нём не было светоотражающих элементов, несмотря на тёмное время суток.

В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску водителя и возможных очевидцев происшествия.

«Очевидцев данного ДТП просим помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: +7 (343) 269 -77-00 или 02», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.