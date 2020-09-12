Евгений Куйвашев поздравил программистов с профессиональным праздником

День программиста отмечается в 256-й день года. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских программистов с профессиональным праздником. День программиста отмечается в 256-й день года.

Поздравление главы региона специалистам отрасли информационных технологий опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Свердловский губернатор отметил, что компьютерные технологии коренным образом меняют современную жизнь и представление об организации производства и социальных процессов, а также дают новые технические и технологические решения.

«Высокая компетентность специалистов сферы информационных технологий во многом определяет конкурентоспособность экономики страны, темпы её инновационного развития», - подчеркнул Евгений Куйвашев, добавив, что реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» является одним из приоритетов государственного управления.

Глава региона также напомнил, что Свердловская область гордится сильной школой математики и программирования, заложенной академиком РАН Николаем Красовским. Кроме того, четыре города Свердловской области – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской и Новоуральск, - были выбраны пилотными площадками по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

«Профессионализм уральских IT-специалистов признан во всём мире. Наш регион успешно реализует национальный проект: развивает информационную инфраструктуру, сервисы электронных государственных услуг, создаёт условия для развития и внедрения цифровых технологий во всех отраслях народного хозяйства», - говорится в поздравлении губернатора

По словам главы региона, в прошлом году в Свердловской области стали доступны в электронном виде ещё 154 государственных и 79 муниципальных услуг. В этом году в электронный вид будут переведены 20 государственных услуг в сфере социальной политики и три муниципальные услуги в сфере строительства.

В конце своего поздравления глава региона поблагодарил программистов за весомый вклад в развитие экономики Свердловской области, надёжное обеспечение процессов цифровизации.