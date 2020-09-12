В России расширили список необлагаемых налогами премий

Правительство РФ расширило перечень премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ расширило перечень премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, перечень пополнился четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией наук и носят имена выдающихся учёных: А.А. Баева, А.А. Бочвара, В.А. Коптюга и Д.С. Лихачёва. Кроме того, в список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.

В разделе культуры и искусства список расширен за счёт двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей, Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского.

Также в список включены литературные награды «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей» премия Александра Солженицына.

Отметим, что согласно пояснительной записке к документу, постановление исключает из перечня 11 премий, которые прекратили своё существование.