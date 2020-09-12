В Екатеринбурге высадили яблоневый сквер имени лётчика-героя СССР Антона Шевелёва

На закладку сквера приехала семья Антона Шевелёва. Фото: пресс-служба УГЛТУ

В Екатеринбурге волонтёры высадили яблоневую аллею в честь Героя СССР Антона Шевелёва. Площадку возле спортивного комплекса Уральского государственного лесотехнического университета украсят 25 яблонь и кусты барбариса.

Как сообщает пресс-служба УГЛТУ, на закладку сквера приехала семья Антона Шевелёва. Внучка лётчика Анна с сыновьями посадила три яблони. Также в акции, приуроченной к 75-летию Победы, приняли участие студенты и преподаватели вуза и волонтёры.

В годы Великой Отечественной войны лётчик Антон Шевелёв совершил 247 боевых вылетов в дальней бомбардировочной авиации. Принимал участие в сражениях под Сталинградом, Ленинградом, Москвой и в Белоруссии. За героическое сражение с вражеской авиацией 6 марта 1943 года и бомбардировку фашистского объекта Антон Шевелёв был удостоен звания Герой Советского Союза.

В тяжелом бою в пригороде Берлина 17 апреля 1945 года лётчик получил ранение, после которого почти год лечился и вынужден был демобилизоваться в 1946 году в звании гвардии капитана. Награждён двумя орденами Ленина и Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, а также другими медалями.

В 1953 году Антон Шевелёв окончил с отличием лесохозяйственный факультет Уральского лесотехнического института, в 1966 году стал кандидатом сельскохозяйственных наук, с 1976 года трудился в вузе в должности доцента кафедры лесоводства.

Антон Шевелёв ушёл из жизни 10 мая 1981 года. Могила лётчика находится на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.