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Общество
13 сентября 2020, 16:50

Свердловские спасатели вышли в рейд по домам в преддверии осенних холодов

Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила пожарной безопасности. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

В преддверии осеннего похолодания свердловские спасатели отправились в рейд по домам. Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила пожарной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, во время обходов многоквартирных и частных жилых домов огнеборцы проверяют соблюдение населением требований пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.

Подобное мероприятие уже прошло в Североуральске. Специалисты госпожнадзора проинспектировали места проживания многодетных семей и напомнили, что пока не наступили осенние холода, необходимо привести в порядок отопительные печи.

Также, сотрудники МЧС провели совместный противопожарный рейд с городской службы спасения по частному жилому сектору в Первоуральске. Горожанам напомнили о правилах пожарной безопасности и использования электроприборов. Проинструктированным жителям сотрудники МЧС вручили памятки с правилами пожарной безопасности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в ближайшие дни в Свердловскую область может прийти похолодание.

Добавим, что с начала года на Среднем Урале произошло 2096 пожаров в жилом секторе. Погибли 169 человек, в том числе 8 детей. Ещё 164 человека получили различные травмы.

Областная газета Свердловской области

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