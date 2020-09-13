Свердловские спасатели вышли в рейд по домам в преддверии осенних холодов

Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила пожарной безопасности. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

В преддверии осеннего похолодания свердловские спасатели отправились в рейд по домам. Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила пожарной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, во время обходов многоквартирных и частных жилых домов огнеборцы проверяют соблюдение населением требований пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.

Подобное мероприятие уже прошло в Североуральске. Специалисты госпожнадзора проинспектировали места проживания многодетных семей и напомнили, что пока не наступили осенние холода, необходимо привести в порядок отопительные печи.

Также, сотрудники МЧС провели совместный противопожарный рейд с городской службы спасения по частному жилому сектору в Первоуральске. Горожанам напомнили о правилах пожарной безопасности и использования электроприборов. Проинструктированным жителям сотрудники МЧС вручили памятки с правилами пожарной безопасности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в ближайшие дни в Свердловскую область может прийти похолодание.

Добавим, что с начала года на Среднем Урале произошло 2096 пожаров в жилом секторе. Погибли 169 человек, в том числе 8 детей. Ещё 164 человека получили различные травмы.