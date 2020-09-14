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Общество
14 сентября 2020, 18:54

В массовой прогулке "Бажовская верста" поучаствовали 3,7 тысячи уральцев

Массовая прогулка

Организаторы подготовили для участников три пешеходных маршрута длиной 7, 20 и 27 километров. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Сысерти в седьмой раз состоялась массовая прогулка "Бажовская верста". Мероприятие привлекло порядка 3,7 тыс. любителей пеших прогулок.

В 2020 году старт и финиш мероприятия были организованы на территории завода Турчаниновых-Соломирских. Организаторы подготовили для участников три пешеходных маршрута длиной 7, 20 и 27 километров. Всем гражданам, участвующим в мероприятии, выдавались карты с указанием маршрута и справочной информацией.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, вдоль пути участников ждали контрольные пункты с развлечениями и интерактивными сервисами. Уральцы могли собрать во время прогулки мусор, чтобы получить на финише благодарственные призы.

Напомним, что в 2019 году "Областная газета" подробно освещала массовую прогулку "Бажовская верста". Тогда участникам предоставлялось на выбор четыре маршрута: "Уральские были" (5,5 км), "Дорогой земли виток" (18 км), "Зелёная кобылка" (24 км) и "Дальнее – близкое" (33 км). 

Областная газета Свердловской области

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