Евгений Куйвашев разрешил групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию взрослых

В частности, в Свердловской области возобновляются групповые тренировки в фитнес-центрах. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений на территории региона. В частности, он позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.

Согласно указу №501-УГ, максимальное число посетителей на мероприятиях, которые организуют государственные органы, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятиях на объектах физкультуры и спорта увеличивается с 30% до 50% от вместимости объекта. Также документ разрешает возобновить работу детских комнат и иных детских развлекательных и досуговых заведений с заполняемостью не более 50% от общей вместимости.

Указом разрешается проведение групповых занятий клубных формирований в сфере культуры, групповые занятия в фитнес-центрах, проведение форумов, семинаров, выставок и конференций в очном формате. Кроме того, возобновляется проведение профилактических осмотров, диспансеризации отдельных групп взрослого населения и диспансерного наблюдения в медучреждениях.

При этом режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлевается до 21 сентября. Указ вступает в силу с 15 сентября.

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Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, с 20 июля свердловским музеям и библиотекам разрешено возобновить проведение выставок. 31 июля Евгением Куйвашевым был подписан указ, согласно которому в Свердловской области может быть возобновлена деятельность зоопарков, дельфинариев и магазинов в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов.

Указ о возобновлении работы муниципальных детских садов с полной загрузкой и кинотеатров был подписан 28 августа.