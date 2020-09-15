Генеральная репетиция больших выборов, ориентирование в воде, самое трезвое уральское село — лучшее в номере за 15 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В это воскресенье в России состоялся Единый день голосования. Свердловская область стала одним из 83 регионов, где прошли выборы. Несмотря на то, что федеральная кампания в этот раз была только одна (допвыборы в Госдуму в четырёх регионах), к Дню голосования было приковано особое внимание. Фактически состоялась репетиция больших выборов в Госдуму, намеченных на 2021 год. Рассказываем, чем любопытны итоги Единого дня голосования-2020.

Список стран, открывающих россиянам границы, постоянно расширяется, но выбор, куда отправиться в путешествие, у уральцев невелик. Кому и на каких условиях доступны поездки в страны, с которыми Россия открыла авиасообщение – разбирался наш корреспондент.

В Краснодарском крае, в селе Сукко, проходит чемпионат России по плаванию на открытой воде. Анастасия Кирпичникова, представляющая Свердловскую область (нижнетагильский СК «Спутник»), преподнесла сюрприз: дебютировав на чемпионате страны на открытой воде, она выиграла олимпийскую дистанцию 10 километров. Она рассказала, почему решила дебютировать на открытой воде, как ориентироваться при заплыве и как быстро попить во время дистанции.

В Свердловской области проходит конкурс «Здоровое село – территория трезвости», в прошлом году первое место в нём заняло село Сладковское Слободотуринского муниципального района. «ОГ» прибыла на место и решила узнать, как в далёком селе искоренили пьянство.