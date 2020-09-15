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15 сентября 2020, 10:29

Антон Шипулин стал многодетным отцом

Антон Шипулин стал многодетным отцом

Антон Шипулин опубликовал фотографию, на которой держит второго сына на плече в роддоме. Фото: Instagram

Антон и Луиза Шипулины стали многодетными родителями. Сегодня, 15 сентября, у них родился третий ребёнок.

Мальчика назвали Максим.

"Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим 3398гр. 51 см. P.s. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь", - подедлился эмоциями в Instagram счастливый многодетный отец.

Свердловский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин опубликовал фотографию, на которой держит второго сына на плече в роддоме.

"Сегодня родился ещё один наш любимый сыночек, братик и внук. Добро пожаловать в мир! Я тебя очень Люблю. Теперь я многодетная Мама, мы многодетная Семья. p.s. наверно можно уже и завязывать с этим делом", - написала в соцсетях Луиза Шипулина.

На фотографии с биркой видно, что третий ребёнок Шипулиных появился на свет сегодня в 7:06.

Напомним, что первый сын Дмитрий у пары родился в 2015 году. В начале прошлого года у Шипулиных родилась дочь Мира.

Известно, что летом семья переболела коронавирусом на отдыхе в Сочи. Первой заразилась дочка Антона, у неё поднялась температура до 39. Затем самочувствие ухудшилось у самого Шипулина, его жены и тёщи. Луизу оспиализировали, а бывший спортсмен и его тёща перенесли заболнвание в лёнкой форме. В начале августа Антон Шипулин сообщил, что его семья вылечилась и выходит из самоизоляции.

Областная газета Свердловской области

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