Уральские таможенники выявили 32,5 тысячи заготовок поддельных кроссовок Adidas и Nike

Нарушителям грозит штраф в размере 203 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

В Уральскую электронную таможню поступили пять деклараций на товары от двух местных участника внешнеэкономической деятельности. Нарушения обнаружены в ходе досмотра партий, правообладателям товарных знаков были направлены запросы.

"Полученные от известных мировых брендов спортивной обуви ответы позволили нам привлечь импортёров контрафактной продукции к административной ответственности. Судами рассмотрены все эпизоды ввоза нелегальных заготовок на территорию региона", - передаёт пресс-служба Уральского таможенного управления слова начальника электронной таможни Сергея Епифанова.

Добавим, что нарушителям грозит штраф в размере 203 тысяч рублей. Изъятые поддельные товары уничтожат после передачи в Федеральное агентство по управлению госимуществом.