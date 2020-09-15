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15 сентября 2020, 10:58

Уральские таможенники выявили 32,5 тысячи заготовок поддельных кроссовок Adidas и Nike

Заготоки поддельных кроссовок

Нарушителям грозит штраф в размере 203 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

В Уральскую электронную таможню поступили пять деклараций на товары от двух местных участника внешнеэкономической деятельности. Нарушения обнаружены в ходе досмотра партий, правообладателям товарных знаков были направлены запросы. 

"Полученные от известных мировых брендов спортивной обуви ответы позволили нам привлечь импортёров контрафактной продукции к административной ответственности. Судами рассмотрены все эпизоды ввоза нелегальных заготовок на территорию региона", - передаёт пресс-служба Уральского таможенного управления слова начальника электронной таможни Сергея Епифанова.

Добавим, что нарушителям грозит штраф в размере 203 тысяч рублей. Изъятые поддельные товары уничтожат после передачи в Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Областная газета Свердловской области

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