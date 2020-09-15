Алексей Навальный опубликовал первое фото после комы

Он отшутился про то, что уже может дышать без аппарата ИВЛ. Фото: Instagram Алексея Навального.

Директор ФБК Алексей Навальный опубликовал первое фото из немецкой клиники Charite после впадения в кому. Он с иронией написал о том, что уже может дышать без аппарата ИВЛ.

"Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс", - пишет Алексей Навальный на своей странице в Instagram.

Напомним, сообщения о том, что глава Фонда борьбы с коррупцией вышел из комы и полностью пришёл в себя появились 10 сентября.

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск - Москва. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

Отметим, сегодня издание The New York Times сообщало, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить оппозиционную деятельность. Также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют встречаться с главой ФБК, когда тот вернётся в Россию.

Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что все запасы боевых веществ класса "Новичок", которым якобы был отравлен Алексей Навальный, были давно уничтожены.

"Вещества были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - цитирует Сергея Нарышкина ТАСС.